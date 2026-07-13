Uppgifter: Vasic lämnar Bajen – klar för konkurrent

Nikola Vasic, 34, uppges lämna Hammarby.

Enligt podcasten 90MinSvenskan är anfallaren klar för Gais.

Nikola Vasic. Foto: Bildbyrån

En riktig chockövergång kan vara på gång i allsvenskan. Det är podcasten 90MinSvenskan som under måndagen uppger att den 34-åriga anfallaren Nikola Vasic kommer att lämna Hammarby – bara ett år efter att han anslöt från Brommapojkarna förra sommaren.

Enligt uppgifterna, som än så länge är obekräftade, är skyttekungen från 2023 klar för en övergång till den allsvenska konkurrenten Gais. Övergången sägs bli officiell och presenterad inom kort, enligt podcasten.

🟢⚫️✅| Avslöjar: Nikola Vasic lämnar Hammarby. Anfallaren är klar för Gais och väntas presenteras av Göteborgsklubben inom kort. pic.twitter.com/mB0wAswzfH — 90MinSvenskan (@90MinSvenskan) July 13, 2026

Vasic anslöt till Hammarby förra sommaren och kom då med ett skadat korsband. Han missade i stort sett hela höstsäsongen 2025 och i år har det blivit sju framträdanden i allsvenskan för ”Bajen”. Han noterades för ett hattrick i 8–1-krossen mot Örgryte i våras.

Gais har nyligen värvat Dennis Collander, som även han anslöt från Hammarby (efter att kontraktet gått ut).