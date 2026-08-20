Ronaldinhos osannolika comeback – på plats i Italien

Ronaldinho är snart tillbaka på en fotbollsplan igen. 46-åringen ska nämligen representera Serie C-kluben Ravenna.

Under torsdagen landade brassen i Italien.

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Ronaldinho har inte spelat professionell fotboll sedan 2015. Då representerade den brasilianske superstjärnan Fluminense hemma i Brasilien, innan han lade skorna på hyllan. Men inte för alltid.



Idag, 11 år senare, landade 46-åringen i Italien inför ett nytt sportsligt äventyr. Ronaldinho ska nämligen spela Serie C-fotboll för Ravenna. Det är oklart exakt när i tid som bolltrollaren kommer att göra sin debut – men ligamatcher kommer det att bli.



– Han kommer definitivt att delta i minst en ligamatch, kanske även i någon mer, sa klubbens ägare Ignazio Cipriani, enligt Gazzetta dello Sport i juni.



Ronaldinho har bland annat vunnit Ballon D’or, VM, Champions League och La Liga under sin karriär som fotbollsproffs.