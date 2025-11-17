Sky: Dahl Tomasson favorit att ta över Norwich

Efter debaclet med det svenska landslaget ser Jon Dahl Tomasson ut att vara nära ett nytt jobb.

Enligt Sky Sports är dansken favorit till att ta över engelska Norwich.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson fick sparken som förbundskapten för Sverige efter en resultatmässig tung höst. Sedan dess har dansken stått utan jobb – men ryktats till Championship-klubben Norwich. Daily Telegraph rapporterade exempelvis att dansken finns med på listan bland potentiella tränare.

Under gårdagen skrev danska Tipsbladet att ”JDT” är en av slutkandidaterna till tjänsten.

Nu skriver ansedda Sky Sports att den förre Blågult-tränaren är en ledande kandidat att ta över Norwich – detta tillsammans Gary O’Neil.

Vidare sägs Norwich planera att intensifiera samtalen med sina slutkandidater under de kommande två dygnen.

Jon Dahl Tomasson är bekant med Championship då han innan Sverige-jobbet var tränare för Blackburn Rovers.

