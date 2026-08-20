Tredje gången gilt (?) – Cancelo tillbaka i Barcelona

João Cancelo återvänder till Barcelona – för tredje gången. Nu ansluter portugisen permanent.

32-åringen har skrivit på ett kontrakt till 2029.

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João Cancelo spelade i Barcelona så sent som i våras när han var utlånad från saudiska Al-Hilal. Nu bekräftar klubben att portugisen ansluter till Katalonien – permanent.



Den 32-årige ytterbacken har skrivit på ett konstrat som sträcker sig fram till sommaren 2029. Tidigare i sommar rapporterades det om att Al-Hilal och Cancelo kommit överens om att bryta kontraktet. Därmed verkar det som att Barcelona slipper betala någon övergångssumma.



Sejouren i FC Barcelona blir Cancelos tredje, efter att också ha varit utlånad från Manchester City för två år sedan. Portugisen var med sitt landslag i sommarens VM – där man åkte ut i åttondelsfinal mot blivande världsmästarna Spanien.