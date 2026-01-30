AIK-stjärnan har nobbat – igen

Taha Ayaris namn har aktualiserats i slutet av det här fönstret.

I dag har AIK-stjärnan gjorts aktuell för en klubb i Polen men han har enligt FotbollDirekts uppgifter nobbat en flytt.

Foto: Bildbyrån

AIK:s Taha Ayari kommer från ett bitvis lovande år och nu finns ett visst internationellt intresse.

FotbollDirekt hade nyligen uppgifter om intresse från Ukraina – men att han nobbar.

I dag har uppgifter kommit om en polsk klubb men enligt FotbollDirekts källor så har Ayari på nytt tackat nej och är inte beredd att bryta upp från AIK för det intresse som så här långt visas. Varken Ukraina eller Polen.

Taha Ayari har gjort totalt två mål och sex framspel på 72 matcher i AIK. Kontraket med ”Ganget” sträcker sig till och med 2026.

20-åringen har därtill representerat Sveriges U21-landslag vid två tillfällen.