Bekräftat utländskt intresse – AIK visar handlingskraft  

FD har tidigare i höst rapporterat om att AIK visar vilja att förlänga med Bersant Celina.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu samtal påbörjats med ett av klubbens viktigaste namn.

Foto: Bildbyrån

Det var i mitten av oktober som FotbollDirekt kom med uppgifter om att AIK då hade informerat Bersant Celina om att ett förslag till nytt kontrakt är på gång. Liknande uppgifter kom även för några dagar sedan från Sportbladet.

Enligt FD:s uppgifter har nästa steg tagits med den norske stjärnan i form av att samtal påbörjats mellan parterna – på initiativ av avgående Fredrik Wisur Hansen.

Nu uppges ännu inte något konkret ha lagts fram men ett bud närmar sig av det avtal som snart går in på sitt slutår.

AIK agerar möjligen i skenet av att Mikkjal Thomassen för ett par månader sedan medgav utländskt intresse för Celina.

”Jag vet om att det finns intresse för Celina, även om jag inte har helt koll på hur konkret allt är. Men vi ser positivt på intresset utifrån”, sade AIK-tränaren till kollega Casper Nordqvist för en tid sedan.

”Han spelar på en extraordinär nivå”.

Sedan Bersant Celina anslöt till AIK har han spelat 81 matcher i vilka det har blivit tolv mål och 13 assist.