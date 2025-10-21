Belgisk klubb ville köpa loss honom från Gais

Gais är på väg mot Europaspel efter 3-2-segern mot Djurgården senast.

Det utländska intresset är nu därefter.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har en belgisk klubb hållit sig framme om yttern Rasmus Niklasson Petrovic.

Gais bara fortsätter att vinna och topp tre och internationellt spel är nära nästa år.

Frågan är bara hur Göteborgsklubben kommer att klara sig i kommande transferfönster?

Likt Mjällby lär det bli påpassat kring flera spelare som Amin Boudri, Ibrahim Diabate, och William Milovanovic. Allihopa uppges sedan tidigare uppvaktas av utländska klubbar, FD har även nyligen avslöjat att både Twente och Heerenveen tittar på den förstnämnde.

I dag kommer uppgifter till FotbollDirekt om den 22-årige yttern Rasmus Niklasson Petrovic som nyligen avgjorde mot IFK Norrköping.

En belgisk klubb ska i september ha framfört intresse till Petrovic representanter men det uppges inte ha tagits vidare för att man visste att Gais skulle säga nej.

Inför nästa transferperiod i januari så står det även klart att ett par klubbar från Eredivisie i Nederländerna har ögonen på Niklasson Petrovic.

22-åringen anslöt till Gais inför säsongen och har gjort tre mål och fyra assist på 23 framträdanden i allsvenskan den här säsongen. Kontraktet med Gais sträcker sig över 2028.

