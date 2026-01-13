Djurgårdens besked till petade stjärnan 

Det blev inte många starter i fjol för Djurgårdens Nino Zugelj.

Nu kommer hoppfulla tongångar om det dyra nyförvärvet.

Efter att ha sett ut att vara på väg bort uppges han nu ingå i Jani Honkavaaras plan inför 2026.

Foto: Bildbyrån

Köpt för omkring tio miljoner kronor och med en start som lovade mer i Djurgården. Då kom skadan som skulle förstöra Nino Zugeljs säsong. Han lyckades där efter inte ta en plats i det sällskap som efter sommaren blev vinnande för tränare Jani Honkavaara.

Nu är han helt återställd men trots att han har sett ut att vara på väg bort tyder nu en hel del på att slovenen stannar.

Enligt vad FotbollDirekt erfar vill Honkavaara ge honom en andra chans. Den finländske tränaren uppges tycka om hans stil och även att den den svåra skadan inte gav honom en rättvis chans – i synnerhet inte sett till vad han har kostat.

Det var i bortamatchen mot Rapid Wien i april som Nino Zugelj tacklades våldsamt och ådrog sig en fraktur. Det skulle sedan dröja till i slutet av augusti innan han gjorde allsvensk comeback mot BP med ett inhopp.