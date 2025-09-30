Inte haft råd med Bajen-stjärnan – säkrat stora pengar 

Viktor Djukanovic gör mer och mer succé i Slovakien. I helgen kom ännu ett mål från det montenegrinska Bajen-lånet.

Dunajska Streda har emellertid sett ut att sakna resurser för att möta Bajens krav.

Den bilden kan nu ha förändrats.

För ett par veckor sedan kom nyheten om att Hammarby har förlängt utlåningen med Viktor Djukanovic till kommande sommar.

Den 21-årige anfallaren har tagit en ordinarie plats den här säsongen och har haft en huvudroll i Dunajska Streda som ser ut som en titelutmanare.

I helgens ligamatch gjorde han matchens enda mål, hans femte i höst.

Ett problem har emellertid varit att den lilla slovakiska klubben inte har sett ut att ha råd att möta Hammarbys krav.

Till att börja med så uppges Hammarby, enligt mina uppgifter, fortsatt begära 35-40 miljoner kronor.

Det är summor på en nivå som Streda aldrig tidigare ens har varit nära.

Därför kan Dunajska Streda ha råd med Djukanovic

Slovakernas största spelarköp ligger i nuläget på inte mer än åtta miljoner kronor – och är från i våras.

Nu finns emellertid resurser och slovakernas ledning uppges inte utesluta ett köp av Djukanovic.

Det som nu främst uppges spela in är en färsk försäljning av Mahmudu Bajo till Röda stjärnan för omkring 40 miljoner kronor. Lägg där till en lukrativ vidareförsäljningsprocent på Nikola Krstovic som gått från Lecce till Atalanta för 250 miljoner.

Ja, ni ser så uppenbart förutsättningarna den senaste tiden för att köpa loss har förändrats.

Viktor Djukanovic har kontrakt med Hammarby fram till slutet av 2027.