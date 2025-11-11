Jättesumman – om MFF och Haksabanovic vill

Malmö FF avslutade året starkt med 2-1-segern mot Gais och med en stigande Sead Haksabanovic som målskytt.

FotbollDirekt har nyligen haft uppgifter om intresse från både Serie A och Ligue 1.

Enligt vidare uppgifter till FD visar det sig nu att dessa kan tänka sig att lägga omkring 60 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Malmö gjorde en stor satsning på Sead Haksabanovic när han plockades hem från skotska Celtic. Men köpet som är skåningarnas kanske dyraste genom tiderna blev inte som tänkt med ett tungt skadefyllt fjolår.

I år har det däremot sett allt bättre ut och under hösten har 26-åringen deltagit i det mesta.

Och hans utländska attraktionsvärde ser intakt ut – trots några tyngre säsonger.

I förra veckan avslöjade FotbollDirekt att hans representanter har ett konkret intresse från så väl italienska som franska klubbar.

MFF är ännu inte kontaktade men uppges känna till att det ser ut så här.

Inför kommande januarifönster visar det sig nu även att Haksbanovic alltjämnt kan generera större intäkter. Enligt FD:s källor kan intresserade klubbar tänka sig att gå in med omkring 5,5 miljoner euro, som motsvarar lite drygt 60 miljoner kronor.

Det är stora pengar för en spelare som Celtic köpte för omkring 35 miljoner och som skottarna sedan släppte till MFF för 22 miljoner.

I år står Sead Haksabanovic noterad för spel i 25 allsvenska matcher i vilka det har blivit fyra mål och en assist.