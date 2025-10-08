Planen efter hans exit från Blåvitt

Hussein Carneil kommer att skriva på för spanska Cadiz – men starten sker i spanska tredjedivisionen.

Nu kan FotbollDirekt redogöra för hur spanjorernas plan ser ut för den förre Blåvittalangen.

Foto: Bildbyrån

Efter alla åren i IFK Göteborg väntar nu Cadiz för Hussein Carneil i Segunda B.

Men en start klubben som ligger i Andalusien i södra Spanien kommer att dröja eftersom det tidigare i dag visar sig att det inledningsvis blir spel i tredjedivisionen i Atlético Sanluqueño.

Enligt FotbollDirekts källor så kommer en utlåning att pågå fram till i början av nästa år.

Planen är att han under den tiden ska spela i elva matcher. Sanluqueño är Cadiz samarbetsklubb och ligger i samma region.

Enligt FotbollDirekt uppgifter har det även funnits intresse från så väl danska superligan som Eredivisie i Nederländerna. Enligt uppgifterna så vill Cadiz tränare Gaizka Garitano testa honom som dels en nummer tio – men även som vänsterytter.

Hussein Carneil är fostrad i IFK Göteborg och står noterad för 45 A-lagsmatcher.