Snart kan alla glömma Bleon Kurtulus 

Bleon Kurtulus värde stärks.

När Halmstad öppnat med två raka segrar har mittbacken fått förtroende.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att det utländska intresset börjar bli så stort att allsvenska klubbar får mycket svårt att konkurrera.

Ett av Allsvenskans mest påpassade unga namn ser vi i år ut att hitta i Halmstad i form av Bleon Kurtulus.

Redan i fjol växte uppmärksamheten och starten i vinter ser snabbt intressant ut.

När Halmstad har startat med 4-0 mot Gefle och 2-0 senast mot Landskrona så har 17-åringen startat båda gångerna.

Samtidigt växer intresset och det inte minst internationellt.

Redan i fjol hade Sportbladet uppgifter om Roma och för bara några veckor sedan kunde FotbollDirekt avslöja att belgiska Anderlecht finns med i bilden tillsammans med flera icke namngivna alternativ.

Hammarby och Mikael Hjelmberg ser ut att få svårt att lösa en ny Kurtulus-värvning från HBK. Foto: Bildbyrån

Här hemifrån rapporterades i fjol intresse från klubbar som Hammarby, Malmö och Djurgården.

Nu tros emellertid tåget ha gått för allsvenska klubbar – i takt med det allt större utländska intresset.

Halmstads pris uppges förra året ha varit 7-8 miljoner kronor – men med en lyckad vår vill HBK i sommar ha ut det dubbla, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Minst.

Malmö FF har också uppgetts vara intresserade, men även för dem så ser en affär ut att bli svårt att lösa. Foto: Bildbyrån,

Redan sommaren 2023 skrev han på ett treårskontrakt med Halmstads BK och så tidigt som där och då visade klubben stor tilltro till den unge försvaren.

– Bleon är en försvarsspelare som vi hoppas mycket på framöver. En spelare med väldigt spännande egenskaper såväl defensivt som offensivt. Därför är det oerhört glädjande att vi nu är överens om ett treårigt avtal. Återigen är det en spelare från vår akademi som levereras och som blir en del av vår A-trupp, sa Magnus Haglund som då var manager i klubben.

Den allsvenska debuten kom sedan under fjolåret och totalt blev det åtta allsvenska framträdanden för 17-åringen under 2024.

I år han hittills varit given för HBK under cupspelet, mot Gefle i premiären startade han och spelade 83 minuter, i omgång två mot Landskrona spelade han hela matchen.

Bleon ser inte ut att följa i sin storebror Edvins fotspår och ta steget till en allsvensk toppklubb, istället ser en utlandsflytt direkt aktuell ut. Foto: Bildbyrån