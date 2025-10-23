AIK:s förre sportchef Thomas Berntsen tvingades lämna AIK, trots så väl sportsliga som lukrativa spelarförsäljningar.

Nu ser det ut att spricka med klubben som har sett ut som mest aktuell för norrmannen.

Foto: Bildbyrån

Det har hunnit gå några månader sedan Thomas Berntsen lämnade AIK och nyligen uppgavs den tidigare ”Gnaget”-sportchefen vara norska Lilleströms huvudspår, enligt Sportbladet.

Så ser det nu inte längre ut att vara. Parterna kommer, enligt FotbollDirekts uppgifter, inte överens om en lösning och om inte en u-sväng sker så spricker sportchefsvärvningen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har samtidigt ett par nya klubbar kommit in i bilden och det handlar om både norska Eliteserien och Superligan i Danmark. Thomas Berntsen saknar i nuläget ett nytt bud men inledande samtal uppges närma sig.

Foto: Bildbyrån

”Varit bra klubbar”

Den norske sportchefen har tidigare bekräftat för FotbollDirekt att han har alternativ efter AIK – men öppnade då även för ett sabbatsår.

– Det har varit bra klubbar men jag vill inte känna stress och det måste kännas helt rätt det jag tar efter AIK. Jag vet var jag har mig själv och känner enbart ett lugn, sa han då.

Tiden i AIK resulterade bland annat i spelartransfers för omkring 200 miljoner kronor.