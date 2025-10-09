Uppgifter: Thomas Berntsen aktuell för Lillestrøm

FotbollDirekt kunde tidigare rapportera att det finn skandinaviskt intresse för Thomas Berntsen.

Nu rapporterar Aftonbladet att norska Lillestrøm är aktuellt för den förre AIK-sportchefen.

Foto: Bildbyrån

Thomas Berntsen fick sparken som AIK:s sportchef i slutet av mars. Sedan dess har norrmannen stått utan ett uppdrag.

FotbollDirekt kunde nyligen rapporterar att det finns skandinaviskt intresse för Berntsen och att ett första bud är på gång.

Under torsdagen rapporterar Aftonbladet att Berntsen är aktuell för Lillestrøm där parterna ska ha varit i kontakt.

Samtidigt ska Lillestrøms nuvarande sportchef Simon Mesfin kliva av efter säsongen.