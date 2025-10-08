Vill ha Thomas Berntsen – mot slutförhandlingar 

Det har gått några månader sedan Thomas Berntsen tvingades lämna AIK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har den norske sportchefen startat samtal med en ny klubb.

Foto: Bildbyrån

AIK kommer från en tung förlust senast och det har även nyligen meddelats att chefsscout Fredrik Wisur Hansen lämnar, samt tilltagande spekulationer om Mikkjal Thomassens framtid.

I Oslo går samtidigt den tidigare sparkade sportchefen Thomas Berntsen ännu så länge utan ett nytt jobb.

Men nu ser det ut att hända saker.

I början av september konstaterade han följande för Fotbollskanalen: ”Jag är tillbaka i något jobb inom några månader”.

Nu kan det gå snabbare än så.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt visar nu en skandinavisk klubb konkret intresse och ett första bud är på gång till norrmannen, samtal uppges sedan en tid tillbaka pågå med AIK:s förre sportchef.

FD har tidigare i höst rapporterat om att Berntsen har nobbat intresse från två olika klubbar, från så väl danska Superligan som Eliteserien i Norge. Något som sportchefen även bekräftat och kommenterat för FD.

– Det har varit bra klubbar men jag vill inte känna stress och det måste kännas helt rätt det jag tar efter AIK. Jag vet var jag har mig själv och känner enbart ett lugn, sa han då.