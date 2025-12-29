Amorim slår fast: ”Det hade varit slutet för mig”

Ruben Amorim har varit kritiserad för sitt spelsätt.

Trots det tänker inte Manchester United-tränaren vika sig för trycket.

– Spelarna kommer att förstå att jag ändrar mig på grund av er, säger Amorim till brittisk press.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har haft en svajig säsong där det väcktes stor kritik mot tränaren Ruben Amorim. Det gjordes anmärkningar mot portugisens val av formation där hans trebackslinje blev ett hett ämne.

Tidigare i höstas var Ruben Amorim tydlig med att han inte tänker ändra sig och att ”inte ens påven” kan få honom att byta taktik.

De senaste matcherna har Amorim ruckat på sin treback och spelade stundtals med fyra försvarare i segern mot Newcastle. Nu menar United-tränaren att han inte velat byta taktik då det skulle se ut som att han vek sig för det mediala trycket.

– När ni pratar om att ändra systemet hela tiden, så kan jag inte ändra mig eftersom spelarna kommer att förstå att jag ändrar mig på grund av er – och det hade varit slutet för mig, säger han till Daily Mail och fortsätter:

– Så när vi spelar bra i vårt system är det dags att ändra sig om det är det bästa sättet att vinna nästa match.

Amorim menar att det fortfarande finns jobb att göra för att få hans taktik att sitta.

– Först och främst är det en process. När jag kom hit förra säsongen förstod jag att jag kanske inte har spelarna för att spela bra i det systemet, men det var början på processen. Vi försöker bygga en identitet.

Manchester United ligger sexa i Premier League.