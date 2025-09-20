Amorim slår tillbaka: ”Inte ens påven…”

Ruben Amorims taktik har kritiserats.

Men Manchester United-tränaren ser inte ut att göra några förändringar.

– Nej, nej, nej. Inte ens påven kommer att förändra det, säger han enligt BBC.

Foto: Bildbyrån

Manchester United ligger på en fjortonde plats i Premier League och tränaren Ruben Amorim är pressad. Enligt tidigare uppgifter har hans taktik och formation kritiserats av bland annat klubb-toppen Sir Jim Ratcliffe.

Inför måstematchen mot Chelsea, som drar i gång klockan 18.30 under lördagen, var Amorim tydlig med att han inte kommer att förändra sin fotbollsfilosofi.

– Nej, nej, nej. Inte ens påven kommer att förändra det. Det här är mitt jobb. Det här är mitt ansvar. Det här är mitt liv. Så jag kommer inte att ändra på det, säger han enligt BBC.

United-tränaren menar att om han skulle börja rucka på sitt sätt att spela – faller han offer för pressen utifrån.

– Om jag är en spelare och har en tränare som, med mycket press och (människor) över hela världen, säger ”ni måste förändra systemet”, säger ”jag ska förändras'” så kommer de att se på mig på ett annat sätt.

Manchester United uppges ha gett Amorim ett ultimatum: att han har tre matcher på sig att rädda jobbet.

– Jag ber att vi får möjlighet att vända det. Jag känner verkligen att det inte handlar om ”kommer vi att vinna igen?” utan om ”när vi vinner igen”, avslutar Amorim.