Backar Gudmundsson – efter snöpliga självmålet: ”Han var utmärkt”
Gabriel Gudmundsson blev olycklig syndabock för Leeds igår då hans självmål blev matchavgörande.
Efter matchen visade Leeds tränare, Daniel Farke, sitt stöd till svensken.
– Han behöver bara en kram och en arm runt axeln, säger tysken enligt LeedsLive.
Leeds United som fått en bra start i sin Premier League-återkomst var igår på väg mot en ny tung poäng.
Nykomlingarna hade 0–0 borta mot Fulham när Gabriel Gudmundsson blev olycklig syndabock.
Svensken nickade bollen i eget mål på stopptid och hans självmål blev matchavgörande.
Svensken gick efter matchen fram till de ditresta bortasupportrarna för att be om ursäkt och Daniel Farke, tränare i Leeds, var efter matchen tydlig med att backa svenskan och inte kasta någon skugga över honom.
– Han behöver bara en kram och en arm runt axeln, säger han enligt LeedsLive.
– Ibland står det skrivet i stjärnorna. Han var utmärkt idag. Så avgörande för vårt spel, fortsätter han.
Härnäst för Leeds väntar bortamöte med Wolverhampton, den matchen spelas nästa lördag.
