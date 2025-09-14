Backar Gudmundsson – efter snöpliga självmålet: ”Han var utmärkt”

Gabriel Gudmundsson blev olycklig syndabock för Leeds igår då hans självmål blev matchavgörande.

Efter matchen visade Leeds tränare, Daniel Farke, sitt stöd till svensken.

– Han behöver bara en kram och en arm runt axeln, säger tysken enligt LeedsLive.

Foto: Bildbyrån

Leeds United som fått en bra start i sin Premier League-återkomst var igår på väg mot en ny tung poäng.

Nykomlingarna hade 0–0 borta mot Fulham när Gabriel Gudmundsson blev olycklig syndabock.

Svensken nickade bollen i eget mål på stopptid och hans självmål blev matchavgörande.

Svensken gick efter matchen fram till de ditresta bortasupportrarna för att be om ursäkt och Daniel Farke, tränare i Leeds, var efter matchen tydlig med att backa svenskan och inte kasta någon skugga över honom.

– Han behöver bara en kram och en arm runt axeln, säger han enligt LeedsLive.

– Ibland står det skrivet i stjärnorna. Han var utmärkt idag. Så avgörande för vårt spel, fortsätter han.

Härnäst för Leeds väntar bortamöte med Wolverhampton, den matchen spelas nästa lördag.