Bergvall om Maddisons skada: ”Fotbollen kan vara brutal”

Tottenham Hotspurs James Maddison har dragit på sig en korsbandsskada.

Det är någonting som gör hans lagkamrat, Lucas Bergvall, nedstämd.

– Han har jobbat så hårt för att komma tillbaka och i hans andra match händer det där, säger svensken till Football London.

Det var under torsdagen som beskedet kom. James Maddison har ådragit sig en korsbandsskada och kommer att missa stora delar av den kommande Premier League-säsongen.

Det var i söndagens träningsmatch mot Newcastle som olyckan var framme för Maddison – vilket svenske Lucas Bergvall säger följande om:

– Det är så, så oturligt. Han har jobbat så hårt för att komma tillbaka och i hans andra match händer det där. Ibland kan fotbollen vara brutal. Vi måste stötta honom och för hans del handlar det att komma tillbaka ännu starkare, säger han till Football London.

Vidare berättar Bergvall att Maddison själv var förkrossad när han tvingades utgå från matchen mot Newcastle.

– Ja, framför allt med tanke på att det var ett vackert avslut för ”Sonny” (Heung Min-Son), och sedan blev det så brutalt för ”Madders”. Givetvis var alla i klubben ledsna över vad som hände. Han är en otrolig spelare.

Det var som sagt en speciell tillställning förra söndagen då Spurs-ikonen Heung Min-Son gjorde sin sista match innan han lämnade för spel i Los Angeles FC.

– Han är en klubblegendar och troligtvis den bästa spelaren i klubbens historia. Det är lite konstigt, för han har alltid varit här. Jag tror inte vi förstått det riktigt än, men vi kommer troligtvis göra det, avslutar Lucas Bergvall.