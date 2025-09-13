Bergvall tokhyllas efter succén: ”Lampard-klass”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lucas Bergvall gjorde mål och assist mot west Ham.
Nu hyllas svensken för sin insats.
– En glimt av vilken spännande målgörande mittfältare Bergvall kan utvecklas till, säger Sky Sports-experten Lewis Jones.
Tottenham besegrade West Ham borta på London Stadium under lördagen. Lucas Bergvall fick förtroende från start i Thomas Franks Spurs-elva och det gav utdelning direkt.
Bergvall nickade in sitt första mål i Premier League och spelade fram till 3–0-målet. Efter matchen hyllas han unisont.
– En glimt av vilken spännande målgörande mittfältare Bergvall kan utvecklas till. Det var Frank Lampard-klass på den där löpningen och det där avslutet. Suveränt mål, säger Lewis Jones, expert på Sky Sports.
Även tränaren Thomas Frank är glad för 19-åringens skull.
– Han var väldigt imponerande. Jag är så glad för hans skull. Hans arbetsinsats, energi och entusiasm – och sedan gjorde han ett fantastiskt mål, säger han till Sky Sports.
Får högt betyg
Tidningen London Evening Standard gav Bergvall 9 av 10 i betyg med följande motivation:
”Motiverade Franks beslut med en stark insats som den mest avancerade mittfältaren. Säker i bollen, ihärdig efter bollen, och en sensationell nick gav honom ett välförtjänt mål.”
Den här artikeln handlar om: