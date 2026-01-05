Beskedet: City-stjärnans mardröm – har brutit benet

Manchester City meddelar ett bakslag.

Mittbacksstjärnan Josko Gvardiol, 23, har brutit benet.

Foto: Alamy

Manchester Citys mittback Josko Gvardiol tvingades bryta i ligamatchen mot Chelsea. En närkamp ledde till att kroaten blev sittande på planen och fick till sist ersättas.

Nu meddelar klubben att Gvardiol har brutit benet, närmare bestämt en fraktur i skenbenet. klubben skriver att 23-åringen kommer att opereras i veckan.

City har ett skadeskjutet mittlås där även Ruben Dias tvingades kliva av i Chelsea-matchen och John Stones skadad sedan tidigare. Klubben har kalalt tillbaka talangen Max Alleyne som är utlånad till Watford.

Manchester City ligger på en andraplats i Premier League.