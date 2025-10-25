Efter landslagssvenskens skada: ”Såg ut att göra ont”

Gabriel Gudmundsson åkte på en skada i leeds match mot West Ham.

Efter matchen förklarade tränaren Daniel Farke svenskens status.

– Jag tror att någon trampade på honom, säger han enligt Yorkshire Post.

Foto: Bildbyrån

Gabriel Gudmundsson gjorde flytten från Lille till Leeds i somras. Sedan des har han slagit sig in i elvan och blivit en given spelare i tränaren Daniel Farkes lag.

I matchen mot West Ham blev det däremot ett bakslag för svensken. I den andra halvleken åkte han på en smäll och tog sig för bakdelen. Gudmundsson tvingades till sist utgå haltandes av planen.

Efter matchen gav Farke en kort statusuppdatering på ytterbacken.

– Jag tror att någon trampade på honom mellan ryggen och benet när han tacklade. Det såg ut att göra rätt ont, säger han enligt Yorkshire Post och tillägger:

– Jag hoppas att det bara är ett blåmärke. Han är en viktig spelare som utmärkt sig de senaste veckorna.

Gabriel Gudmundsson har spelat samtliga matcher i VM-kvalet för Sverige. Det återstår att se hur allvarlig skadan är. Blågult spelar de sista kvalmatcherna i november.