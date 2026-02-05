Ellborgs hyllning till Larsson: ”En riktig legend”

Sebastian Larsson gjorde över 200 matcher för Sunderland.

Melker Ellborg skrev nyligen på för den engelska klubben och hyllar sin landsman.

– Han är en ikon hemma i Sverige, säger Ellborg till Sunderland Echo.

Foto: Alamy

Melker Ellborg lämnade Malmö FF i en chockflytt till Sunderland i Premier League. Nu berättar målvakten att det var den perfekta stunden att ta klivet till England.

– 2025 var ett bra år, och jag känner att jag har bra momentum nu, som jag vill fortsätta med. Jag ville ta nästa steg, och jag tror att det här är ett riktigt bra steg. Jag vill fortsätta utvecklas och prova en annan nivå, säger Ellborg till lokaltidningen Sunderland Echo.

Det var inte bara det sportsliga som lockade 22-åringen till norra England.

– Självklart klubbens historia, hur stor den är, och supportrarna. Att spela inför dem på Stadium of Light. Och även nivån – Premier League har alltid varit en stor dröm för mig.

En handfull svenskar har spelat i Sunderland – men ingen har gjort det lika länge som Sebastian Larsson. Den svenske före detta landslagsstjärnan gjorde totalt 203 framträdanden för klubben.

– Han är en ikon hemma i Sverige och en riktig legend, säger Ellborg och avslutar:

– När jag tänker på Seb Larsson tänker jag på en hårt arbetande spelare, vilket är vad jag också strävar efter att vara. Jag vill bara fortsätta göra det han gjorde här och försöka ge en positiv bild av svenska spelare i klubben.