Klart: Malmö FF säljer Melker Ellborg till Sunderland

Malmö FF för en stor försäljning.

Denna söndag står det klart att Melker Ellborg säljs till Sunderland.

”Lycka till, Melker”, skriver Malmö FF via X.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF meddelar denna söndag att man säljer Melker Ellborg.

Skåneklubben är överens med Premier League-klubben Sunderland gällande den unge burväktaren.

– Melker kom till oss som en ung och lovande målvakt. De första senioråren gick inte spikrakt för honom, men Melker har alltid jobbat hårt, haft tålamod och varit väldigt ödmjuk. Det har varit kul att följa hans utveckling och det senaste året har han verkligen fått visa sin kvalitet. Att Melker säljs direkt till en Premier League-klubb är ett kvitto på hans arbete men även hur vi som förening jobbar med våra talanger. Vi önskar Melker stort lycka till i England, säger fotbollschef Daniel Andersson via klubbens hemsida.

Ellborg har uppgetts säljas för 42 miljoner kronor, vilket gör honom till den största målvaktsförsäljningen någonsin i allsvenskan.

– Vilken resa det har varit! Från att komma hit som sextonåring till att nu fått uppleva Europaspel och spela inför dessa otroliga supportrar i Allsvenskan. Jag känner en stor tacksamhet till alla som hjälpt mig på vägen och som stöttat mig genom de tuffare perioderna. Utan er hjälpt hade inte detta varit möjligt, säger han via klubbens hemsida.