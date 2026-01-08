Franks ord om Bergvall och Kulusevski: ”En svår skada”

Lucas Bergvall har dragit på sig en ny skada och kommer att undersökas under dagen.

Det menar Tottenham-tränaren Thomas Frank som samtidigt kommer med en uppdatering om Dejan Kulusevski.

– Vi vet att det är en svår skada, säger han på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Det var under matchen mellan Bournemouth och Tottenham Hotspur som Lucas Bergvall, 19, drog på sig en ny skada efter att ha missat en match tidigare under vintern.

Då var olyckan framme igen och svensken tvingades till byte tidigt in i den andra akten.

Dagen efter Bergvalls skada, torsdag, kommer Tottenham-tränaren Thomas Frank med en uppdatering om mittfältarens status.

– Lucas Bergvall kommer att undersökas under dagen. Vi kommer att veta mer om hans status senare i dag, säger Frank.

Nya orden om Kulusevski: ”Fick en spruta för tio dagar sedan”

I den vita London-klubben finns en annan svensk spelare, som dock inte har spelat fotboll under en lång tid på grund av en knäskada. Han heter Dejan Kulusveski och är fortsatt inte att räkna med under en period framöver.

– Det senaste om Dejan Kulusesvki är att vi vet om att det är en komplicerad skada. Men om det är någon person som kan snabba på återhämtningen är det Dejan. Han är ett topproffs och har en toppmentalitet. Det viktigaste är att ta bort hans smärta i knäet.

Frank fortsätter:

– Han fick en spruta för tio dagar sedan som har hjälpt. Om tre till fyra veckor kommer vi att veta om det har satt sig. När det har satt sig kommer han, förhoppningsvis att träna på gräsplanen och efter det får vi se vad som händer, avslutar Spurs-tränaren.