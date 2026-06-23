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Foto: Alamy / Manchester United

Här ska Man United bygga nya monster-arenan

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Manchester United är i full fart med arbetet med den nya 100 000-arenan.
Klubben meddelar nu att en majoritet av marken som behövs har köpts loss.
– Dagens nyhet belyser de framsteg vi gör mot ett nytt hem i världsklass för Manchester United, säger VD:n Collette Roche.

Foto: Alamy / Manchester United

Manchester Uniteds nya arenaprojekt ”New Trafford” tar stormsteg. Planerna för den nya hemmaarenan, som ska ersätta klassiska Old Trafford och ta in 100 000 åskådare, kungjordes redan i fjol och nu har klubben tagit ett jättesteg i arbetet.

Under måndagskvällen meddelade Manchester United att man har köpt loss en majoritet av den mark som kommer att krävas för att bygga den nya jättearenan. Marken innefattar ungefär tio hektar mark och finns runt 350 meter från nuvarande Old Trafford.

– Att kunna bygga så nära Old Trafford gör det möjligt för oss att bevara det arv, de traditioner och de ritualer som betyder så mycket för våra supportrar. Vi är fast beslutna att bygga en arena i världsklass tillsammans med våra fans – inte bara för dem – med stämning, överkomliga priser och tillgänglighet som centrala delar i vårt tänkande, säger klubbens VD Collette Roche i ett uttalande.

**Arkivbild daterad 12 mars 2025 av Manchester Uniteds arena Old Trafford. Manchester United har säkrat merparten av den mark som krävs för klubbens planerade nya arena med 100 000 sittplatser. Klubben har meddelat att man har förvärvat ett område på 25 acres nära Old Trafford, vilket innebär ett stort steg framåt i planerna på att bygga Storbritanniens största sportarena. Köpet av den triangelformade tomten, 350 meter nordväst om den nuvarande arenan, innebär att angränsande mark som ägs av Freightliner inte längre kommer att behövas. Publiceringsdatum: måndag 22 juni 2026.**
Här ska nya arenan byggas. Foto: Alamy

Jätteprislappen

Enligt tidigare uppgifter i brittisk press kommer arenaprojektet att kosta omkring 2 miljarder pund eller motsvarande 25 miljarder kronor.

Om nuvarande planer står fast väntas ”New Trafford” bli den näst största arenan i hela Europa. Manchester Uniteds nya hem kommer enbart att överträffas av Barcelonas hemmaarena Camp Nou, som tar in omkring 105 000 åskådare.

Foto: Manchester United

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