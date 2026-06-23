Här ska Man United bygga nya monster-arenan

Manchester United är i full fart med arbetet med den nya 100 000-arenan.

Klubben meddelar nu att en majoritet av marken som behövs har köpts loss.

– Dagens nyhet belyser de framsteg vi gör mot ett nytt hem i världsklass för Manchester United, säger VD:n Collette Roche.

Foto: Alamy / Manchester United

Manchester Uniteds nya arenaprojekt ”New Trafford” tar stormsteg. Planerna för den nya hemmaarenan, som ska ersätta klassiska Old Trafford och ta in 100 000 åskådare, kungjordes redan i fjol och nu har klubben tagit ett jättesteg i arbetet.

Under måndagskvällen meddelade Manchester United att man har köpt loss en majoritet av den mark som kommer att krävas för att bygga den nya jättearenan. Marken innefattar ungefär tio hektar mark och finns runt 350 meter från nuvarande Old Trafford.

– Att kunna bygga så nära Old Trafford gör det möjligt för oss att bevara det arv, de traditioner och de ritualer som betyder så mycket för våra supportrar. Vi är fast beslutna att bygga en arena i världsklass tillsammans med våra fans – inte bara för dem – med stämning, överkomliga priser och tillgänglighet som centrala delar i vårt tänkande, säger klubbens VD Collette Roche i ett uttalande.

Här ska nya arenan byggas. Foto: Alamy

Jätteprislappen

Enligt tidigare uppgifter i brittisk press kommer arenaprojektet att kosta omkring 2 miljarder pund eller motsvarande 25 miljarder kronor.

Om nuvarande planer står fast väntas ”New Trafford” bli den näst största arenan i hela Europa. Manchester Uniteds nya hem kommer enbart att överträffas av Barcelonas hemmaarena Camp Nou, som tar in omkring 105 000 åskådare.