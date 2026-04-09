Harry Maguire: ”Jag är en av världens bästa försvarare”

Harry Maguire kritade nyligen på ett nytt kontrakt med Manchester United.

33-åringen är nöjd med sina senaste år i klubben.

– Jag har stort självförtroende, säger försvararen till BBC.

Harry Maguire har både varit hyllad och ifrågasatt i Manchester United. 33-åringen anslöt till ”The Red Devils” 2019 och skrev nyligen på ett nytt kontrakt till sommaren 2027.

Maguire är säker på att han fortfarande kan bidra till laget.

– Jag tror fortfarande, även i min ålder, att jag utan tvekan är en av världens bästa försvarare i båda boxarna, säger han till BBC och fortsätter:

– Jag tror inte att det egentligen är ett tvivel, att jag kan vara riktigt effektiv slutet av matcher, oavsett om man håller fast vid en ledning eller försöker jaga en seger.

33-åringen erkänner att det har funnits tuffa perioder. Bland annat när han fråntogs kaptensbindeln av den gamla tränaren Erik ten Hag.

– Jag höll bara huvudet nere. Jag har stort självförtroende, och ännu viktigare, att jag är en toppspelare. Det är det som hjälper mig när det är tufft.

Harry Maguire noteras för 17 mål och 9 assist på totalt 266 matcher i United.



