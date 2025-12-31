Ikonen slår tillbaka mot Amorim: ”Media satt sig i huvudet”

Ruben Amorim menar att han inte vill byta taktik på grund av media.

Nu menar Gary Neville att Manchester United-tränaren har fel.

– Han avslöjar att media har satt sig i hans huvud, säger Neville i sin podcast.

Foto: Bildbyrån

Ruben Amorim har ifrågasatts för sitt val av formation i Manchester United. Det har främst handlat om valet att spela med en trebackslinje och att portugisen inte velat byta mot en fyrback.

Amorim berättade tidigare att han inte vill byta för att då skulle spelarna märka att han påverkas av det mediala trycket.

– Spelarna kommer att förstå att jag ändrar mig på grund av er, sa han tidigare i veckan.

Amorim valde dock att spela med fyra försvarare i den senaste matchen mot Wolves som slutade 1–1. Nu slår den tidigare Manchester United-spelaren och numera expertkommentatorn Gary Neville tillbaka mot tränarens uttalanden.

– Han behöver inte säga ”Jag har inte förändrats på grund av media”, för då avslöjar han i princip att media satt sig i hans huvud, säger han i sin podcast på Sky Sports och fortsätter:

– Anledningen till att han har varit tvungen att byta är att prestationsnivåerna med 3-4-3-uppställningen har varit så dåliga och resultaten har varit förfärliga.

Neville avslutar:

– När jag ser att vi går tillbaka (till tre i försvaret) efter fem minuter tänker jag: nej, Ruben, varför gör du så?

Manchester United ligger sexa i Premier League.