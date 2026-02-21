James Milner historisk: ”Drivkraft och hunger”

James Milner har slagit rekord.

40-åringen har, med sina 654 matcher, gjort flest framträdanden i Premier League någonsin.

– Jag känner mig välsignad, säger Milner till BBC.

Foto: Bildbyrån

James Milner slog rekordet för flest antal matcher i Premier League. När det stod klart att engelsmannen skulle starta för Brighton i matchen mot Brentford skulle han dessutom göra sin 654:e match i Premier League.

Efter sin historiska match förklarade Milner att han fortfarande vill bidra till laget.

– Det är drivkraften och hungern, man vill vara bäst varje dag, oavsett om det är match eller träning, säger han till BBC och fortsätter:

– Jag känner att jag fortfarande kan bidra med minuter. Jag har varit lite frustrerad i år, kanske inte fått minuterna, men det är en bra balans eftersom vi naturligtvis måste utveckla spelare också och vi vill vinna.

Milner debuterade i Premier League 2002 för Leeds och menar att mycket har förändrats i ligan på 24 år.

– Du ser några av killarnas benskydd nu, man skulle inte ha kommit undan med det på den tiden eftersom tacklingarna var lite starkare. Vissa saker var bättre då, vissa saker är bättre nu. Jag känner mig välsignad att jag har lyckats spela i två olika epoker och lärt mig mycket.

40-åringen har spelat för klubbar so Liverpool, Newcastle, Manchester City och Aston Villa.



