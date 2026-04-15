Klart: Maguire stängs av och får böter

Harry Maguire stängs av och får böter.

Det meddelar engelska fotbollsförbundet.

Manchester Uniteds mittback Harry Maguire har den senaste tiden varit i riskzonen för ytterligare avstängning inför lördagens bortamatch mot Chelsea i Premier League. Efter sitt röda kort mot Bournemouth missade han redan det senaste mötet med Leeds.

Nu bekräftar det engelska fotbollsförbundet, FA, att Maguire stängs av en extra match och dessutom bötfälls med 30 000 pund, vilket motsvarar cirka 374 000 kronor. Beslutet grundas i att han anses ha uppträtt olämpligt mot fjärdedomaren i samband med utvisningen mot Bournemouth. Enligt The Athletic ska han ha svurit åt domaren när han lämnade planen.

Manchester United ligger för närvarande trea i tabellen, medan Chelsea återfinns på sjätte plats i Premier League.

