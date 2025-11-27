Liverpool-ikonernas dom om Slots framtid

Liverpool-tränaren Arne Slot är pressad.

Nu berättar tidigare Liverpool-spelare vad de tror om hans framtid.

– Liverpool är inte en klubb som sparkar, säger Jamie Carragher till CBS.

– Jag tycker att det är alldeles för tidigt att sparka Slot, instämmer Steve McManaman.

Foto: Bildbyrån

Liverpool är i kris. De regerande Premier League-mästarna ligger på en elfte plats i ligan och kommer senast från en förlust mot PSV Eindhoven i Champions League.

Efter förlusten mot PSV har kritiken mot tränaren Arne Slot blossat upp och det har ryktats om att framtiden i klubben kan vara oviss för honom.

Trots kritiken och den tuffa perioden tror den tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher, att Liverpool inte kommer entlediga Slot.

– Liverpool är inte en klubb som sparkar. Tränare får tid. Liverpool har aldrig sparkat en tränare som vunnit ligan. Jag kunde inte fatta att efter helgen (förlusten mot Forest) folk pratade om tränarjobbet, men det kommer bara att förstärkas nu, säger han till CBS Sport.

”Alldeles för tidigt”

Den tidigare Liverpool-mittfältaren Steve McManaman håller med Carragher.

– Jag tycker att det är alldeles för tidigt (att sparka Slot). Vad han har uppnått och var han är nu i år – det är en bra rad matcher, säger han och fortsätter:

– Jag förstår frågan helt och hållet, men med tanke på den här matchserien, där Liverpool fortfarande kämpar i Champions League, är det alldeles för tidigt att ställa en sådan fråga. De kommer att behöva slås ut ur Champions League och vältra sig i botten av ligan.

En av de största Liverpool-ikonerna, Steven Gerrard, kan känna igen sig i Slots nuvarande sits. Engelsmannen har själv blivit kritiserad under sin tränarkarriär.

– Det är den världen vi lever i, det är fotboll i modern tid. Jag har själv varit i den situationen.

Liverpool ställs mot West Ham på söndag.