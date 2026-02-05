Liverpools mardröm – kan bli borta till 2027

Conor Bradley skadade sig illa mot Arsenal och missar resten av säsongen.

Nu kommer rapporter om att läget kan vara värre en så kring Liverpool-försvararen.

Enligt uppgifter är det inte säkert att Bradley är tillbaka i spel förrän 2027.

Foto: Bildbyrån

Conor Bradley skadade sig illa mot Arsenal för ungefär en månade sedan och Liverpool meddelade kort därefter att operation väntade för ytterbacken, detta då han drabbats av en betydande knäskada.

Där och då hette det att Bradley missar resten av säsongen, men nu kommer rapporter om att läget kan vara mycket värre än så.

Skadeanalytikern Ben Dinnery uttalar sig gällande Bradley till Anfield Index och han tror mycket väl att det kan dröja till 2027 innan det blir comeback för ytterbacken.

– Vi tittar förmodligen på något som kommer att ske under senare delen av året, säger han och fortsätter:

– Om det blir något spel 2026 skulle det vara en enorm bonus för Liverpool, men det skulle lätt kunna sträcka sig in i början av 2027, säger han gällande Bradley.

Enligt Dinnery så ska testerna ha visat att Bradley inte bara skadat ligamentet, utan även skelettet.

– Du är alltid orolig för en icke-kontaktskada, och testerna visade att det fanns både skelett- och ligamentskador, säger han.

Bradley står den här säsongen noterad för två assist på 15 framträdanden i Premier League.