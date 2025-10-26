Maratonmannen Bergvall – springer mest bland talanger

Lucas Bergvall har fått stort förtroende under nye Thomas Frank.

Svenskens arbetskapacitet kan sannerligen vara ett skäl till varför.

Faktum är att Bergvall är den som springer mest utan boll bland U20-spelare.

Lucas Bergvall fick en del förtroende av Ange Postecoglou i Tottenham ifjol, men inför att Thomas Frank kom in den här säsongen fanns det lite frågetecken kring hur mycket speltid den svenske supertalangen skulle få.

Svaret blev snabbt att förtroendet skulle öka, i Champions League den här säsongen har han starta samtliga matcher för Spurs och i Premier League har det blivit totalt fyra starter och tre inhopp på åtta omgångar.

– Nu kan man se att han går från klarhet till klarhet och har det där lilla extra självförtroendet, sa Spurs tränare Thomas Frank om svensken nyligen.

Svensken har vid flera tillfällen imponerat, men nu har nu statistik kommit som kanske förklarar ytterligare varför Frank tycker om att ha Bergvall på planen.

Den svenske 19-åringen är nämligen den U20-spelare som springer mest utan boll sett till 60 ligor världen runt, detta har det schweiziska fotbollsinstitutet CIES tagit fram siffror på.

Bergvall toppar listan med sina 16,51 kilometer per 90 minuter, han gör det före bland annat Paris Saint Germains supertalang Warren Zaïre-Emery.

Han är även en av endast tre spelare som är över 16 kilometer per 90 minuter.

Totalt den här säsongen står Bergvall noterad för ett mål och tre assist på tolv matcher i Premier League.