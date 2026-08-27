Mutumbas Gyökeres-dom: ”Passar bättre i Atlético Madrid”

Det tisslas och tasslas om Viktor Gyökeres framtid i Arsenal.

Hans förre BP-lagkamrat Martin Mutumba tror att ett klubbskifte hade passat.

– Sedan vet vi inte om han blir såld i det här fönstret, säger han i Viaplays program Tiki-Taka.

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Viktor Gyökeres förpassades till bänken i Premier League-premiären. Han kommer däremot från en succésäsong i Arsenal. Han blev lagets meste målskytt när de säkrade ligatiteln.

Arsenal-supportern Martin Mutumba har spelat tillsammans med anfallsstjärnan i Brommapojkarna 2016. Då hade Mutumba redan vunnit SM-guld med AIK och gjort flera utlandssejourer medan Gyökeres var en lovande talang.

– Han var en av de juniorerna som var med och tränade. Han stack inte ut direkt men man hörde om honom att han sprang mycket och var stark som fan. Egenskaperna han hade var som sagt att han sprang, var stark som fan, brunkade. Det var lite det jag gillade men hans spelstil när han kom till Arsenal, säger Mutumba i Viaplay-programmet Tiki-Taka.

– Att ha en spelare som Gyökeres, han gör de där viktiga målen när vi möter de här sämre lagen och inte kan göra mål. Då är det han som kliver fram och han sätter alla sina straffar.

Den senaste tiden har svensken ryktats bort från Arsenal i samband med att Atlético Madrid-stjärnan Julian Alvarez kopplats ihop med klubben. Mutumba gläds åt Gyökeres framgångar i ”Gunners” samtidigt som han tror att ett klubbyte kan gynna forwarden.

– Jag tycker det är synd… det är skithäftigt att han är där. Från att ha spelat med honom i BP och hela hans resa till Arsenal. Det är toppen för Gyökeres. Sedan vet vi inte om han blir såld i det här fönstret eller om det blir ett rakt byte med Atlético Madrid. Han kanske skulle passa i Atlético Madrid mer än att spela i Arsenal. Det är mycket mer kontringar i Atlético än vad det är i Arsenal. Mindre link-up-spel, säger han och avslutar:

– Att få Alvarez vore en dröm, men som jag sa tidigare, man vill ha en spelare som vill till Arsenal och inte till Barcelona.

Mutumba och Gyökeres gjorde totalt sex matcher tillsammans i BP.