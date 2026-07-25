Uppgifter: Redo att erbjuda Gyökeres – och jättesumma

Arsenal vill ha Julian Alvarez.

För att värva argentinaren är de villiga att släppa Viktor Gyökeres, enligt uppgifter.

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Arsenal och Julian Alvarez har länge kopplats ihop. Atletico Madrid-stjärnan, som kom tvåa i VM med Argentina, ska vara eftertraktad av flera klubbar.

Dessutom ska Barcelona visa intresse – men Atletico Madrid sägs inte vilja släppa forwarden till en rival. Dessutom gick klubbens VD ut och sa att Alvarez inte var till salu.

Tidningen The Times rapporterar att Arsenal nu avancerar i sitt försök att värva Alvarez. Det har ryktats om att Viktor Gyökeres kan användas i en bytesaffär. Nu kan Arsenal tänka sig att erbjuda Gyökeres och en ”rejäl finansiell bonus”, enligt tidningen.

Alvarez prislapp uppges ligga på 100 miljoner euro (1,1 miljarder) samtidigt som Gyökeres värderas till 65 miljoner euro (718 miljoner kronor).

Gyökeres kontrakt med Arsenal sträcker sig till sommaren 2030.