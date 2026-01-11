Nya Chelsea-tränaren: ”Finns obegränsad potential”

Liam Rosenior har gjort sin första match som ny Chelsea-tränare.

Detta då man komfortabelt besegrade Championship-laget Charlton Athletic med 5-1 under lördagen.

– Vi är ett bra lag, vi är ett bra lag, säger han enligt Football London.

Foto: Bildbyrån

Under lördagskvällen besegrade Chelsea andraligalaget Charlton FC i FA-cupen med 5-1 och avancerade till den fjärde omgången av den inhemska tävlingen.

Detta gjorde man också under helt nytt ledarskap, i form av den förre Strasbourg-tränaren Liam Rosenior.

Med fem olika målskyttar och lika många mål i den andra halvleken var britten nöjd efter sin första viktoria med London-klubben.

– Jag är väldigt nöjd över hur vi startade det nya kapitlet. Det här är laget som vann klubblags-VM och det är ett lag som vann Conference League förra året. Vi är ett bra lag, vi är ett bra lag. De har blivit mycket väl tränade och det har jag inte gjort någon hemlighet av, säger han enligt Football London.

Trots gårdagens seger menar den engelska sajten att det fortfarande finns supportrar som inte är nöjda över hur saker och ting ser ut i Chelsea.

– Om våra supportrar är nöjda har vi gjort ett bra jobb. Allt jag kommer att fokusera på just nu är att jobba så hårt jag bara kan för att hjälpa det här laget nå sin fulla potential, för den är obegränsad. Om man koncentrerar sig på sitt jobb kommer folk förhoppningsvis att se att vi är på väg mot en bra plats, avlutar han.