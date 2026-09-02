Premier League slår rekord – så mycket har klubbarna spenderat

Premier League-klubbarna slår transferrekordet igen.

Ingen annan liga har värvat för så mycket pengar som den engelska högstadivisionen.

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Det engelska transferfönstret har stängt. Premier League-klubbarna har både sålt för en hel del – men även värvat för massor av pengar.

Förra året fanns det ingen annan liga i världen som spenderade så mycket på värvningar som Premier League. Då lades det totalt 3,19 miljarder pund (cirka 41,5 miljarder kronor).

Nu har klubbarna slagit sitt eget rekord med ytterligare några miljarder.

När sommarens transferfönster stängde hade värvningssummorna uppgått till totalt 3,49 miljarder pund, vilket motsvarar ungefär 45,5 miljarder kronor, enligt BBC.

Sommarens dyraste värvning blev Enzo Fernandez till Manchester City för 125 miljoner pund.





