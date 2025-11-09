Roy Keane sågar Liverpool: ”Måste vara en kris”

Liverpool föll tungt mot Manchester City.

Den förre Premier League-ikonen, och numera experten, Roy Keane var inte nöjd med Liverpools prestation.

– Det måste vara en kris för en klubb som Liverpool, säger han till Sky Sports.

Foto: Alamy

Liverpool har förlorat sju av sina tio senaste tävlingsmatcher. Den senaste kom under söndagen i stormötet med Manchester City.

De regerande mästarna föll med 0–3 borta mot City.

Efter matchen var, den förre Premier League-spelaren och nu expertkommentatorn, Roy Keane upprörd över hur Liverpool presterade.

– Jag tror att det är kristider för Liverpool. De vet att de kan bli slagna mot Man City, vi vet att det är en tuff plats att komma till och Man City visar tecken på att vara tillbaka i toppform, säger Keane till Sky Sports och fortsätter:

– Men att förlora sju på tio och redan fem ligaförluster den här säsongen. Det måste vara en kris för en klubb som Liverpool.

Samtidigt som Keane medger att tränaren Arne Slot försökte förändra matchbilden såg det fortfarande alldeles för tamt ut.

– Jag tyckte Liverpool var ett riktigt svagt lag idag. De hade ju ändå stunder, de har den där kvaliteten, de kan fortfarande orsaka problem för lagen. Men defensivt målen de släpper in, beslutsfattandet. Jag återkommer till det ordet, brist på intensitet, brist på energi. De hugger och förändrar, tar in avbytare men de såg bara väldigt platta ut.

Liverpool ligger på en åttondeplats i Premier League efter elva omgångar.