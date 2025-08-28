Manchester United föll tungt mot League Two-laget Grimsby Town i ligacupen.

Nu vittnar huvudtränare Ruben Amorim om att det kan bli en del förändringar i hans lag.

– Jag tycker att gränsen är lite nådd nu. Något måste förändras, säger han enligt The Guardian.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har fortsatt inte vunnit en match denna säsong. Efter två matcher i Premier League under säsongsstarten har det blivit en förlust och ett kryss, men när League Two-laget Grimsby Town stod för motståndet i ligacupen under onsdagen trodde många att trenden skulle vända. Det gjorde det inte.

Efter att Grimsby tagit ledningen med 2-0 i den första halvleken skulle visserligen United, genom Mbuemo och Maguire, kvittera matchen i den andra och ta den till straffsparkar – där fjärdevisionslaget vann efter en utdragen straffläggning.

Därför var Manchester United-tränaren långt ifrån glad när han fick frågor om uttåget.

– Jag kände att mina spelare uttryckte sig väldigt tydligt i dag kring vad de vill. Det är nog enkelt för er (att tolka). Låt oss fokusera på nästa match och sedan ska vi tänka igenom saker under landslagsuppehållet, säger Amorim enligt lokaltidningen Manchester Evening News och fortsätter:

– Allt gick fel. Sättet vi startade matchen på, vi var inte ens här. Med allting som har hänt är det här ett problem i vår klubb. Vi borde göra det så mycket bättre. Jag kan bara be om ursäkt till våra fans.

Vidare uppger portugisen att han inte begriper varför hans spelare stod för en sämre prestation mot League Two-laget.

– Jag är tränaren. Så det är mitt jobb att förstå vad som hände. Återigen: jag är väldigt ledsen för våra fans skull. Jag skulle vilja säga smarta och viktiga saker, men jag har inget att säga. Jag ser samma misstag hela tiden, säger han och avslutar:

– Jag tycker att gränsen är lite nådd nu. Något måste förändras, säger han enligt The Guardian.





