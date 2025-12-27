Sean Dyche rasar mot domarna: ”Bisarrt”
Nottingham Forest föll mot Manchester City.
Forest-tränaren Sean Dyche var missnöjd med domarinsatsen.
– Jag kan inte förstå att deras mittback fick stanna kvar på planen, säger Dyche till TNT Sports.
Manchester City slog Nottingham Forest med 2–1 i Premier League under lördagen. I den andra halvleken gjorde Citys mittback Ruben Dias ner Igor Jesus och hemmapubliken ropade på straff. Domaren Robert Jones valde att inte blåsa i Forests favör.
Efter matchen var Nottingham Forests tränare Sean Dyche upprörd med domarna.
– Tyvärr spelade domarna en stor roll i matchen i dag. Jag får klia mig i huvudet när jag tittar tillbaka på några av situationerna. Jag kan inte förstå vad det är jag ser, sa Dyche till TNT Sports.
Dyche om att Dias inte blev utvisad:
– Jag kan inte förstå att deras mittback (Ruben Dias) fick stanna kvar på planen. Han sparkar i väg bollen och sen går han ner med en huvudskada – det är bisarrt. Domaren gjorde ingenting.
Nottingham Forest ligger på en 17:e plats efter förlusten mot City.
