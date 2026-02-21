Slots svar på Rooneys utspel: ”Vi är alla olika”

Wayne Rooney anser att Arne Slot inte har auran av en Liverpool-tränare.

Nu svarar Slot på engelsmannens kommentar.

– Ju fler matcher en tränare vinner, desto mer aura har han, säger Liverpool-tränaren till The Guardian.

Foto: Alamy

Arne Slot har varit kritiserad som huvudtränare i Liverpool. Detta efter att säsongen har gått upp och ner för de regerande Premier League-mästarna.

Wayne Rooney har tidigare sagt att Slot saknar ”auran” av att vara Liverpool-tränare och jämför med den förre succétränaren Jürgen klopp.

– Jag tror helt enkelt att det inte finns den auran kring honom, sa Rooney till The Overlap.

Nu svarar Arne Slot på den förre landslagsspelarens pik.

– Vi är alla olika. Det enda vi har gemensamt, Jürgen och jag, är att vi båda vann ligan och det är väl inte så illa? Jag tror att ju fler matcher en manager vinner, desto mer aura har han, säger Slot till The Guardian.

Samtidigt medger Slot att även Klopp var en framgångsrik tränare – och har auran.

– Det är första gången jag hör det här, men jag tycker att det är rimligt att säga att Jürgen definitivt har en aura. Jag kan prata om honom, inte om mig själv, men han hade definitivt det. Men en vinnande tränare har också en aura.

Liverpool ligger sexa i Premier League.