Spurs-tränaren efter Romeros utvisning: ”Han var ledsen”

Cristian Romero drog på sig ett rött kort mot Manchester United.

Tottenhams tränare Thomas Frank ångrar inte sitt val av kapten.

– Han är en av de viktigaste spelarna, säger Frank enligt Talksport.

Tottenham Hotspur åkte på en ny förlust under lördagen mot Manchester United. Värre var det för lagets kapten, Cristian Romero, som tilldelades ett direkt rött kort efter en tackling mot Casemiro.

Romero har tidigare varit ute och kritiserat Spurs ledning på sociala medier. Efter förlusten mot Spurs fick tränaren Thomas Frank frågan om argentinaren är rätt spelare att bära bindeln.

– Han sa att han var ledsen för händelsen och bad sina lagkamrater om ursäkt i omklädningsrummet. Nej, jag tycker att han är en av de viktigaste spelarna och jag tror att när han presterar på topp så driver han laget, säger Frank enligt Talksport.

– Jag tror att det är rimligt tro att han hade för avsikt att få ett rött kort efter 28 minuter.

Det var det den andra utvisningen som Romero dragit på sig i Premier League den här säsongen. Frank anser inte att kaptenen spelar vårdslöst.

– Jag tror att om man tittar på hur många röda kort han har haft, så är det inte så att han har haft så många under sin karriär. Man spelar med passion och man spelar med aggressivitet och det är en fin linje när man gjorde det.

Tottenham ligger på en 14:e plats i Premier League.