Spurs-tränaren om Bergvall: ”Ska prata med honom”

Lucas Bergvall sägs vilja lämna Tottenham Hotspur.

Nu talar Spurs-tränaren Roberto De Zerbi ut om situationen.

– Jag har inte pratat med Lucas än, men det ska jag göra de närmsta dagarna, säger italienaren.

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Tidigare i somras rapporterades det om att Lucas Bergvall inte ville stanna i Tottenham Hotspur och sökte efter nya klubbar. Sedan dess har den svenske mittfältaren kopplats ihop med flera olika klubbar.

Inför Spurs träningsmatch mot Auckland talar huvudtränaren Roberto De Zerbi ut om situationen med Bergvall.

– Lyssna, jag var väldigt tydlig i början av min tid i Tottenham. Jag sade: Den som inte vill vara kvar i Tottenham, den som inte är nöjd, inte är stolt över att vara här, måste lämna. Jag vill ha stolta spelare som är glada över att vara här och att gå ut på planen på Tottenham Stadium med stor motivation, säger han under en presskonferens.

De Zerbi förklarar att han ännu inte har diskuterat framtiden med Bergvall.

– Jag har inte pratat med Lucas än, men det ska jag göra de närmsta dagarna. Och vi kommer att ta det bästa beslutet för klubben, för Lucas, för mig, för var och en av oss. Inga problem, Lucas är en väldigt, väldigt stor talang. Det kommer att bli en hård konkurrens om platserna eftersom jag tror att vi i slutändan kommer ha två spelare på varje position. Om han vill stanna blir jag glad.

Bergvalls avtal med Tottenham Hotspur sträcker sig till 2031.