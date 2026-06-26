AVSLÖJAR: Miljonregn över Djurgården

Lucas Bergvall, 20, ryktas lämna Tottenham Hotspur.

Då väntar det miljonregn över Djurgården.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kan Dif räkna med omkring 50 miljoner kronor vid en försäljning.

Bildmontage, Lucas Bergvall och Maximilian Hahn, fotbollschef i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Det var i förra veckan som nyheten slog ned som en bomb. Enligt flera trovärdiga källor, bland annat transfergurun Fabrizio Romano och engelska The Athletic, har den 20-åriga svensken bestämt sig för att lämna Premier League-klubben Tottenham Hotspur. Bergvall ska redan ha informerat klubben om sin önskan att få till en flytt och sedan dess har ryktena kring landslagsspelaren varit många.

Under den senaste veckan har Premier League-konkurrenter som Chelsea, Nottingham Forest och Newcastle kopplats ihop med Lucas Bergvall. Dessutom ska den tyska storklubben Borussia Dortmund vara intresserad av en värvning i sommar. Enligt tidningen The Standard ska Spurs prislapp för en affär ligga på omkring 45 miljoner pund (motsvarande cirka 570 miljoner kronor).

Då jublar Djurgården.



