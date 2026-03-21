United-ilskan efter missräkningen: ”Det är galet”

Manchester United tappade poäng mot Bournemouth.

Detta efter ett rött kort och en straff emot sig.

– Jag förstår inte hur man inte kan döma det, säger United-tränaren Michael Carrick till BBC.

Manchester United vara dryga tio minuter från en seger mot Bournemouth i Premier League. Då åkte mittbacken Harry Maguire på ett rött kort och United fick en straffspark emot sig.

Bournemouths Junior Kroupi klev fram och satte kvitteringen. Matchen slutade 2–2 och efteråt fanns det ett stort missnöje från United. Tidigare i matchen blev Amad neddragen i Bournemouths straffområde men domaren valde att inte blåsa för straff. Något som Uniteds tränare Michael Carrick inte förstår sig på.

– Ett enormt ögonblick och jag förstår inte hur man kan ge det ena men inte det andra – det är galet. Det är så uppenbart som det bara kan bli, säger Carrick till BBC och fortsätter:

– Det är klart, om det är vad han tror är en straff till att börja med så måste den andra vara det. Jag förstår inte hur man inte kan döma det. Och sedan målet och efter det var det kaos. Det är häpnadsväckande.

Manchester Uniteds kapten Bruno Fernandes har också svårt att första situationen.

– En döms ut som straff, den andra inte. Jag vet att det är svårt för domaren att döma två straffar i samma match för samma lag, men det jag inte förstår är varför VAR inte blandar sig i den situationen.

Manchester United ligger trea i Premier League efter 31 omgångar.