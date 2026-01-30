Uniteds besked kring stjärnan: ”Allt är positivt”

Bruno Fernandes har ryktats bort från Manchester United.

Tränaren Michael Carrick är lugn kring situationen.

– Det finns absolut inga problem alls med det, säger Carrick enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Manchester Uniteds kapten Bruno Fernandes har varit på tapeten den senaste tiden. Portugisen har kopplats ihop med en flytt från ”The Red Devils” och enligt tidigare uppgifter kan han tänkas stanna om han får en veckolön på 4,9 miljoner kronor.

Uniteds tränare Michael Carrick är lugn trots tumultet kring stjärnan.

– Bruno är helt engagerad. Det finns absolut inga problem alls med det, säger han enligt The Mirror och fortsätter:

– Saker kommer att åtgärdas mot slutet av säsongen. Men allt är positivt för tillfället.

Carrick passar även på att hylla Fernandes.

– Bruno har varit fantastisk sedan jag kom hit. Han var fantastisk när jag var här förut, så jag har bara gott att säga om honom.

Kaptenens kontrakt med Manchester United sträcker sig till sommaren 2027.



