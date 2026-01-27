Uppgifter: Så mycket kräver Bruno Fernandes för att förlänga

Bruno Fernandes kan komma att förlänga med Manchester United.

Men bara om han får 4,9 miljoner kronor i veckan.

Det uppger brittiska Daily Mirror.

Foto: Bildbyrån

Under den senaste tiden har det rapporterats en hel del kring portugisen Bruno Fernandes och hans tillvaro i Manchester United.

Detta då han, under sommaren, ryktades vara på väg borta från Manchester och till flera saudiska klubbar – som han till sist nobbade.

Nu skriver brittiska Daily Mirror att 31-åringen kan komma att förlänga sitt kontrakt med storklubben, om han får en rejäl löneförhöjning. I sitt nya kontrakt uppges Fernandes vilja tjäna 400 000 pund, eller 4,9 miljoner kronor, i veckan då det sannolikt blir hans sista stora avtal i karriären.

Vidare sägs United-stjärnan vilja invänta klubbens beslut om vem som kommer att ta över ”The Red Devils” på permanent basis, då Michael Carrick just nu har interimansvar fram till sommaren.

Bruno Fernandes har spelat i Manchester United sedan 2020 och bidragit med 103 mål och 97 assist på 312 matcher.