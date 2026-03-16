Uppgifter: Chelsea-stjärnan borta länge

Reece James är skadad – igen.

Chelsea-försvararen uppges bli borta i flera veckor.

Det rapporterar The Athletic.

Reece James ser ut att vara skadad igen och ännu en gång gäller det hans baksida lår. Närmare bestämt sin tionde lårskada sedan 2020.

Enligt The Athletic har Chelsea-kaptenen ådragit sig en skada och ser ut att bli borta i veckor.

James skrev nyligen ett nytt kontrakt med Chelsea till 2032. Då sade engelsmannen att kroppen kändes bra.

– Jag är på en riktigt bra plats just nu. Min kropp känns bra, jag spelar regelbundet, två eller tre matcher i veckan, sa han förra veckan.

James noteras för två mål och sju framspel på 36 matcher den här säsongen.