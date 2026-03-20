Alexander Isak missar Sveriges VM-playoff.

Den svenske anfallaren kan vara tillbaka redan i april.

Detta enligt Fotbollskanalen som hänvisar till Daily Mail.

Alexander Isak var tillbaka i träning i Liverpool tidigare i veckan. Trots de positiva bilderna bekräftade tränaren Arne Slot att svensken inte kommer att spela de kommande två matcherna. Senare stod det även klart att Isak inte är uttagen i Sveriges trupp till VM-playoff.

Nu kommer uppgifter om tidsramen på Isaks comeback. Enligt Fotbollskanalen som hänvisar till Daily Mail är anfallaren tillbaka på planen under de första veckorna i april.

Samtidigt uppges Liverpool ha varit i kontakt med förbundskaptenen Graham Potter och om Blågult går vidare kommer Isak att vara en ”nyckelspelare”.

Alexander Isak noteras för tre mål och en assist på 16 framträdanden i Liverpool. Kontraktet sträcker sig till 2031.