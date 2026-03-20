Uppgifter: Då kan Alexander Isak göra comeback
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Alexander Isak missar Sveriges VM-playoff.
Den svenske anfallaren kan vara tillbaka redan i april.
Detta enligt Fotbollskanalen som hänvisar till Daily Mail.
Alexander Isak var tillbaka i träning i Liverpool tidigare i veckan. Trots de positiva bilderna bekräftade tränaren Arne Slot att svensken inte kommer att spela de kommande två matcherna. Senare stod det även klart att Isak inte är uttagen i Sveriges trupp till VM-playoff.
Nu kommer uppgifter om tidsramen på Isaks comeback. Enligt Fotbollskanalen som hänvisar till Daily Mail är anfallaren tillbaka på planen under de första veckorna i april.
Samtidigt uppges Liverpool ha varit i kontakt med förbundskaptenen Graham Potter och om Blågult går vidare kommer Isak att vara en ”nyckelspelare”.
Alexander Isak noteras för tre mål och en assist på 16 framträdanden i Liverpool. Kontraktet sträcker sig till 2031.
Den här artikeln handlar om: