Uppgifter: Dyra notan efter Amorim – så mycket betelade United

Manchester Uniteds satsning på Ruben Amorim blev en kostsam historia.

Enligt brittiska uppgifter landar den totala prislappen på cirka 335 miljoner kronor efter klubbens beslut att bryta samarbetet i förtid.

Foto: Bildbyrån



Manchester United gick under måndagen ut med beskedet att Ruben Amorim får lämna klubben. Portugisen, som rekryterades med höga förväntningar, fick lämna efter drygt ett år på posten.

Enligt uppgifter från Daily Mail fattades beslutet redan i slutet av förra veckan. Avskedet ska ha föregåtts av ett infekterat styrelsemöte där Amorim uppges ha reagerat starkt på klubbledningens kritik.

Nu framkommer även omfattningen av den ekonomiska smällen. Totalt ska United ha lagt omkring 27 miljoner pund på Amorim-affären – en summa som motsvarar cirka 335 miljoner kronor. I beloppet ingår både kostnaden för att knyta honom till klubben och ersättningen som betalades ut när kontraktet bröts.

Amorim hade ett avtal som sträckte sig till sommaren 2027. När samarbetet avslutades fick han enligt samma uppgifter en ersättning på runt 10 miljoner pund, cirka 125 miljoner kronor, vilket motsvarar lönen han annars skulle ha tjänat under återstående kontraktstid.